Россиян предупредили о вирусах, маскирующихся под Netflix

После ухода из России иностранных стриминговых сервисов в стране выросла популярность торрент-трекеров. Этим воспользовались хакеры, которые стали маскировать вирусы и другое вредоносное ПО под развлекательный контент. В частности, в «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносные файлы, в названии которых упоминался Netflix. Специалисты предупреждают, что вирусы могут собирать банковскую информацию или использовать компьютер для майнинга криптовалют.

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«Некоторое время назад мы обнаружили большое количество попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix», — рассказал «Известиям» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

По словам директора департамента защиты цифровых рисков в Group-IB Владимира Калугина, заражённые файлы могут использоваться для скрытого майнинга криптовалют или кражи паролей к банковским счетам. Либо компьютер может стать частью ботнета (заражённой сети устройств) и будет использоваться для участия в DDoS-атаках.

При этом даже если пользователь просто скачивает нелицензионную версию решения продукта, например пакет офисных программ или антивирус, он также увеличивает риски для своего устройства, поскольку эти программы не получат необходимых обновлений, отметил Галов.