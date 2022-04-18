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28 минут назад

Михалков предложил Собчак поднять расценки на рекламу

Елена Прошина

Режиссер Никита Михалков предложил Ксении Собчак поднять расценки на рекламу в соцсетях. В эфире «Бесогон ТВ» он заявил, что сбежавшие на запад соотечественники в первую очередь испугались потери денег.

Михалков дал совет Собчак
Фото: ТАССТАСС

«Чего испугались эти наши соотечественники, уезжая на Запад? Я вам отвечу. Я уже говорил об этом. Они испугались, что закроют их счета, что могут лишить недвижимости, как это принято в свободном обществе, где ценится частная собственность как святыня. Вот они чего испугались», — заявил режиссер.

Михалков также напомнил, что Собчак поддержала финансиста Андрея Мовчана, который хотел, чтобы власти США и Великобритании не накладывали санкции на оппозицию.

«То есть на остальных можно, а на них нет. Но Собчак умудряется монетизировать свой канал и вывешивать такое объявление, что стоимость рекламы на ее канале — 660 тысяч рублей. Для чистоты жанра предложил 666 тысяч брать, чтобы подержать Моргенштерна в представлениях, что такое хорошо и что такое плохо», — заявил Михалков.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Собчак отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту Израиля. Свою поездку телеведущая объяснила отпуском, однако даже на отдыхе она продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram.

Михалков высказался об уехавших из России звездах

В начале апреля в соцсетях она рассказала, что уже находится в Москве, где продолжает работать над сценариями своих видео. После ее заметили в московском Домодедово, откуда Собчак снова отправилась в Израиль.

Общество,Андрей Мовчан,Ксения Собчак,Никита Михалков,
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