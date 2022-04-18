Скабеева рассказала об "испанском стыде" за Лазареву

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире раскритиковала актрису Татьяну Лазареву, которая устроилась работать на украинское телевидение. В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» она заявила, что лучше умереть с голоду, чем так унижаться.

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«С виллы в Марбелье Лазарева ведет русофобскую рубрику для "Квартала-95". Хотя "русофобская" — это уже даже неважно в ее положении. Слишком это все унизительно. Возможно, Татьяне совсем нечего есть», — заявила Скабеева.

Телеведущая добавила, что сама скорее бы предпочла голодную смерть, чем подобную работу. Она посоветовала Лазаревой мыть испанские туалеты, а не заниматься «испанским стыдом».

Напомним, что накануне Лазарева появилась в программе украинской компании «Студия Квартал-95», где ее назвали специальным корреспондентом. В эфире женщина рассказывает о ситуации в России, добавляя колкости в адрес соотечественников.