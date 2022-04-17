Умерла актриса Маргарита Анастасьева

Актриса Художественного театра Маргарита Анастасьева умерла в возрасте 97 лет. О смерти актрисы сообщает Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова.
«С прискорбием сообщаем: 16 апреля ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Маргарита Викторовна Анастасьева, легендарная обладательница диплома № 1 Школы-студии МХАТ, актриса Художественного театра в 1947-1985 гг. Ей было 97 лет», - сказано в некрологе.
Художественный театр скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким Маргариты Викторовны Анастасьевой.
Прощание с актрисой состоится в МХТ имени Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно.
Маргарита Викторовна Анастасьева родилась 10 января 1925 года в Москве. В 1947 году она была принята на работу во МХАТ, где играла на протяжении сорока лет. Актриса была занята в таких спектаклях, как «Заговор обреченных», «Мещане» и «Дядя Ваня». Она также сыграла Машу в фильме-спектакле «Кремлевские куранты», исполнила главную роль в картине «Четверо» и снялась в фильме «Испытание верности».
Анастасьева - внучка пианиста и композитора Феликса Блуменфельда. Она написала книгу, посвящённую истории семьи - «Век любви и печали».