Умерла актриса Маргарита Анастасьева

Маргарита Викторовна Анастасьева родилась 10 января 1925 года в Москве. В 1947 году она была принята на работу во МХАТ, где играла на протяжении сорока лет. Актриса была занята в таких спектаклях, как «Заговор обреченных», «Мещане» и «Дядя Ваня». Она также сыграла Машу в фильме-спектакле «Кремлевские куранты», исполнила главную роль в картине «Четверо» и снялась в фильме «Испытание верности».