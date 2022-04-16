Иммунолог рассказал о роли омикрона в коллективном иммунитете

Распространение омикрон-штамма COVID-19 приведет к обновлению коллективного иммунитета в России, сформированного при первых вариантах коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, сообщает ТАСС.

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Он обратил внимание на то, что омикрон в большинстве случаев переносится бессимптомно. По словам эксперта, клинические проявления, такие как насморк и симптомы ОРВИ, встречаются только у 10 процентов пациентов. Иммунолог отметил, что считает ускоренное распространение нового варианта вируса положительным результатом, поскольку это играет роль в обновлении устаревшего коллективного иммунитета.

Жемчугов также напомнил, что особенностью распространения омикрон-штамма коронавируса является снижение числа госпитализаций. В то же время он подчеркнул, что людям из групп риска по COVID-19 следует проявлять особую осторожность. В частности, это касается возрастных пациентов, людей с тяжелыми болезнями и тех, кто переболел или был вакцинирован больше года назад. Данным категориям граждан иммунолог рекомендовал ревакцинироваться.