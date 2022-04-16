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46 минут назад

Иммунолог рассказал о роли омикрона в обновлении коллективного иммунитета

Lenta.ruиещё 5

Распространение омикрон-штамма COVID-19 приведет к обновлению коллективного иммунитета в России, сформированного при первых вариантах коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, сообщает ТАСС.

Иммунолог рассказал о роли омикрона в коллективном иммунитете
Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВалерий Шарифулин/ТАСС

Он обратил внимание на то, что омикрон в большинстве случаев переносится бессимптомно. По словам эксперта, клинические проявления, такие как насморк и симптомы ОРВИ, встречаются только у 10 процентов пациентов. Иммунолог отметил, что считает ускоренное распространение нового варианта вируса положительным результатом, поскольку это играет роль в обновлении устаревшего коллективного иммунитета.

Жемчугов также напомнил, что особенностью распространения омикрон-штамма коронавируса является снижение числа госпитализаций. В то же время он подчеркнул, что людям из групп риска по COVID-19 следует проявлять особую осторожность. В частности, это касается возрастных пациентов, людей с тяжелыми болезнями и тех, кто переболел или был вакцинирован больше года назад. Данным категориям граждан иммунолог рекомендовал ревакцинироваться.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов дал прогноз по коронавирусу на майские праздники. По его словам, рост заболеваемости COVID-19 из-за стелс-омикрона будет более резким, чем из-за других штаммов коронавируса.

Общество,Владислав Жемчугов,Александр Чепурнов,
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