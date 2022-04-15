Минюст включил Дудя и Шульман в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов.
Также в список попали главный редактор The Insider (признано СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов и художник Сергей Елкин.
Всего список пополнился на девять имен.
8 апреля Минюст России включил в список иноагентов Ивана Дремина, известного как рэпер Face.
12 марта Face опубликовал в телеграм-канале пост, в котором резко осудил спецоперацию России на Украине. 25-летний музыкант удалил свою музыку с российских площадок и пообещал больше не выступать в России.