Минюст включил Дудя и Шульман в реестр иноагентов

Также в список попали главный редактор The Insider (признано СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов и художник Сергей Елкин .

Всего список пополнился на девять имен.

12 марта Face опубликовал в телеграм-канале пост, в котором резко осудил спецоперацию России на Украине. 25-летний музыкант удалил свою музыку с российских площадок и пообещал больше не выступать в России.