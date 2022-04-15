Онищенко объяснил рост продаж алкоголя

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предположил, что россияне пристрастились к спиртному из-за переживаний. По его словам, появление зависимости провоцируют состояние неопределенности из-за пандемии коронавируса, потеря работы и новостная повестка.
«Никто не работает, поэтому водку пьют. Не сколько на Украине дела, сколько внутри страны народ беспокоится. Мы два года были в состоянии неопределенности с коронавирусом, с ограничениями, с тем, что бизнес у нас стоял. Потеря работы. СМИ немалую лепту вносят», — сказал Онищенко.
Также, по его мнению, «Минздрав и другие коллеги, занимающиеся здравоохранением» пустили алкогольную зависимость «на самотек, что тоже играет свою роль». В связи с этим Онищенко призвал заняться этой проблемой. В качестве примера он привел курение, в котором «что-то продвинулось после принятия закона».
Ранее аналитики компании NielsenIQ заявили о росте продаж алкоголя в России. В частности, с середины марта 2022 года выросли продажи водки на 10–13%, пива — на 9–15%, джина — на 60%.