Онищенко объяснил рост продаж алкоголя

«Никто не работает, поэтому водку пьют. Не сколько на Украине дела, сколько внутри страны народ беспокоится. Мы два года были в состоянии неопределенности с коронавирусом, с ограничениями, с тем, что бизнес у нас стоял. Потеря работы. СМИ немалую лепту вносят», — сказал Онищенко.