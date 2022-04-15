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1 час назад

Россиянам резко разонравилась ипотека

Lenta.ru

В апреле 2022 года россиянам резко разонравилась ипотека — спрос на этот инструмент снизился на 38 процентов. К такому выводу пришли аналитики компании «Этажи», пишут «Известия».

Россиянам резко разонравилась ипотека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снижение числа заявок на жилищные кредиты специалисты заметили еще в марте — тогда жители России стали интересоваться ипотекой на 27 процентов реже, чем в феврале. Эксперты считают, что от более стремительного падения спрос удерживают льготные программы на новостройки, популярность которых в апреле стала на 5 процентов выше, чем в феврале. В то время как интерес россиян к кредитам на загородные дома и вторичные квартиры снизился на 38 и 76 процентов соответственно.

«Количество ипотечных консультаций снижается каждую неделю, и результаты такой просадки рынок недвижимости начнет в полной мере ощущать в течение ближайших месяца-двух, когда следует ожидать значительного снижения спроса на рынке вторичной и загородной недвижимости», — спрогнозировала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Специалистка добавила, что временная стагнация цен на вторичном рынке становится все более реальной — этим двум сегментам нужны дополнительные меры поддержки спроса и более доступные кредиты. Решетникова предположила, что текущее состояние рынка поспособствует активизации частных инвесторов — в условиях низкого спроса количество выгодных вариантов значительно вырастает.

Ранее на подорожавшую ипотеку пожаловалась российская актриса Анна Хилькевич. Высокие ставки по жилищным кредитам помешали ей и супругу приобрести собственный дом. Пара оказалась вынуждена продолжить снимать недвижимость и отложить покупку жилья на неопределенный срок.

Общество,Татьяна Решетникова,Анна Хилькевич,
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