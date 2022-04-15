Россиянам резко разонравилась ипотека

Снижение числа заявок на жилищные кредиты специалисты заметили еще в марте — тогда жители России стали интересоваться ипотекой на 27 процентов реже, чем в феврале. Эксперты считают, что от более стремительного падения спрос удерживают льготные программы на новостройки, популярность которых в апреле стала на 5 процентов выше, чем в феврале. В то время как интерес россиян к кредитам на загородные дома и вторичные квартиры снизился на 38 и 76 процентов соответственно.