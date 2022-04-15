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27 минут назад

Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин

ТАСС

Народный артист РСФСР, советский и российский актер театра и кино Борис Заволокин умер в Туле в пятницу после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Об этом ТАСС сообщил директор Тульского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Борисов.

Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин
Фото: tulapressa.rutulapressa.ru

"Сегодня утром Борис Федорович Заволокин умер в больнице. О дате, времени и месте похорон будет сообщено дополнительно. Борис Федорович в последнее время болел, в последний раз он выходил на сцену 27 марта, в День театра", - сказал Борисов.

Соболезнования в связи со смертью актера выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, подчеркнув, что Заволокин всю жизнь сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству.

"Это невосполнимая утрата для тульского края и всей российской культуры. Добрую память о Борисе Федоровиче мы навсегда сохраним в наших сердцах", - приводит слова Дюмина пресс-служба областного правительства.

Заволокин родился в Туле 26 июля 1939 года, в 1960 году окончил театральную студию местного театра драмы. В разные периоды жизни работал в Астраханском драматическом театре, Иркутском областном драматическом театре им. Н. П. Охлопкова, Краснодарском государственном театре драмы, Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, Тверском областном драматическом театре. С 1989 года выступал на сцене Тульского театра драмы. В 1979 году Заволокина удостоили звания "Заслуженного артиста РСФСР", в 1987 году он получил звание "Народный артист РСФСР", являлся почетным гражданином Тульской области.

Помимо ролей в театре Заволокин также снимался в кино, например, в фильмах "Почтовый роман" (реж. Е. Матвеев, СССР, 1969 г.), "Нейлон 100%" (реж. В. Басов, СССР, 1973 г.), "Прости-прощай" (реж. Г. Кузнецов, СССР, 1979 г.), телесериале "Апостол" (Россия, 2008 г.).

Общество,Борис Заволокин,Алексей Дюмин,Сергей Борисов,
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