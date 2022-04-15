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1 час назад

Адабашьян ответил Хаматовой на резкие слова о звании народной артистки РФ

Елена Прошина

Актер Александр Адабашьян прокомментировал резкое высказывание эмигрировавшей в Латвию Чулпан Хаматовой о звании народной артистки РФ. В интервью изданию «МК» он подчеркнул, что если гражданин уважает свою страну, то ему будет важно и приятно признание ее руководства.

Адабашьян ответил Хаматовой на резкие слова о звании народной артистки РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если же ты собираешься уехать навсегда, то, наверно, правильнее сказать, что ты звание народного всегда презирал, и с гневом тебе пришлось его носить. Зато сейчас его можно сбросить с себя и стать артисткой латвийского театра и так далее», — заявил Адабашьян.

Он также отметил, что Хаматова никогда не была интересна ему как актриса, а ее политические взгляды тем более его не волновали. Кроме того, подчеркнул актер, Хаматова бросила даже благотворительную деятельность, которой занималась много лет.

Напомним, что 21 марта стало известно, что Хаматова уехала из России. В интервью Екатерине Гордеевой актриса рассказала, что во время начала спецоперации РФ по денацификации Украины она находилась в отпуске в Латвии и решила «переждать», однако после приняла решение об эмиграции.

Накануне она назвала «бредятиной» свое звание народной артистки РФ, добавив, что запрещала представлять ее с упоминанием этой регалии.

Общество,Александр Адабашьян,Екатерина Гордеева,
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