В российских магазинах наблюдается снижение цен на некоторые товары

В российских магазинах зафиксировали снижение цен на некоторые товары. После введения санкций и временного падения рубля некоторые потребительские товары резко подорожали, однако со временем цены стабилизировались. Подешевевшие продукты в интервью KP.RU назвал ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Абрамов.

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По словам эксперта, который мониторит цены торговой сети «Ашан», со 2 по 9 апреля на 50 процентов упала стоимость баклажанов и киви. На 42,5 процента подешевели кабачки, на 40 — цветная капуста. Снижение цен также затронуло груши, огурцы и молоко бренда «Простоквашино». Происходящее он объясняет контролем за ценообразованием со стороны государства, а также искусственным снижением стоимости за счет предоставления субсидий.

Кроме того, три основных поставщика алкоголя на отечественный рынок — Simple Group, Luding Group и Ladoga снизили отпускные цены от 10 до 19 процентов. Это означает снижение стоимости практически на все привычные российскому потребителю отечественные и импортные спиртные напитки.

После ажиотажа откатились назад цены на бытовую технику и электронику. В предыдущем месяце россияне начали массово скупать телевизоры, холодильники и стиральные машины, стоимость этих товаров выросла на 30-50 процентов. Сейчас она не вернулась к прежним значениям, но опустилась примерно на 15 процентов.

Некоторые продавцы подняли цены из-за ажиотажа, устроенного самими россиянами, считает директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Анастасия Сидорина. «Потребители активно скупали продукты длительного хранения, консервацию, бытовую химию, туалетную бумагу, предметы гигиены. Ретейлеры, не успевая пополнять полки в магазинах, поднимали цены. Сейчас ажиотаж прошел, и торговые сети реагируют снижением цен», — пояснила она.