В Вологде пройдет туристическая выставка «Ворота Севера»

В Вологде с 14 по 15 апреля пройдет XX Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Вологжан и гостей города ждут интерактивные программы, мастер-классы по народным промыслам, розыгрыш призов, выставка работ Русского географического сообщества и лучшие турпредложения для путешествующих по России», — говорится в описании мероприятия.

Выставка предусматривает выездные туры, в том числе экскурсию по объектам наследия деревянного зодчества Вологды.

Кроме того, по данным организаторов, в рамках деловой программы для специалистов туристической отрасли запланированы круглые столы и семинары, которые проведут отечественные эксперты в области интернет-продвижения и маркетинга.