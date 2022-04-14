В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
20 минут назад

В Вологде пройдет туристическая выставка «Ворота Севера»

Lenta.ru

В Вологде с 14 по 15 апреля пройдет XX Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Об этом сообщает «Интерфакс».

В Вологде пройдет туристическая выставка «Ворота Севера»
Фото: ТАССТАСС

«Вологжан и гостей города ждут интерактивные программы, мастер-классы по народным промыслам, розыгрыш призов, выставка работ Русского географического сообщества и лучшие турпредложения для путешествующих по России», — говорится в описании мероприятия.

Выставка предусматривает выездные туры, в том числе экскурсию по объектам наследия деревянного зодчества Вологды.

Кроме того, по данным организаторов, в рамках деловой программы для специалистов туристической отрасли запланированы круглые столы и семинары, которые проведут отечественные эксперты в области интернет-продвижения и маркетинга.

Ранее сообщалось, что в нижегородском центре культуры «Рекорд» пройдет выставка картин в технике песочной анимации, созданных художницей Людмилой Логиновой и подопечными студии песочной анимации «Солнечный город». Среди представленных на выставке работ будут портреты балерин и русских красавиц, а также запечатленные художниками птицы и животные.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители