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38 минут назад

Музыку Чайковского впервые исполнят на башкирских народных инструментах

Lenta.ru

В Уфе, на сцене Башкирской государственной филармонии, впервые в истории исполнят музыку Петра Чайковского и Антонио Вивальди на национальных народных инструментах. Об этом сообщает «Башинформ».

В Башкирии Чайковского впервые исполнят на народных инструментах
Фото: ТАССТАСС

Музыкальные произведения сыграет Национальный оркестр народных инструментов. Соло на кыл-кубызе (струнный инструмент, изготовленный из цельного куска березы, — прим. «Ленты.ру») исполнит Алиса Якшидавлетова, автором идеи и дирижером стал лауреат международных конкурсов Ринат Мухаметзянов.

Ранее в апреле в Уфе завершился поэтический конкурс на башкирском языке «Йөрәк һүҙе», что в переводе на русский означает «Слово сердца». В 2022 году конкурс посвятили 90-летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Рами Гарипова.

Общество,Антонио Вивальди,Ринат Мухаметзянов,Петр Чайковский,
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