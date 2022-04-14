В Башкирии Чайковского впервые исполнят на народных инструментах

В Уфе, на сцене Башкирской государственной филармонии, впервые в истории исполнят музыку Петра Чайковского и Антонио Вивальди на национальных народных инструментах. Об этом сообщает «Башинформ».

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Музыкальные произведения сыграет Национальный оркестр народных инструментов. Соло на кыл-кубызе (струнный инструмент, изготовленный из цельного куска березы, — прим. «Ленты.ру») исполнит Алиса Якшидавлетова, автором идеи и дирижером стал лауреат международных конкурсов Ринат Мухаметзянов.