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24 минуты назад

Светлана Немоляева рассказала о проблемах со здоровьем

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Знаменитая советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в интервью газете «Труд» призналась, что с возрастом у нее случаются недомогания. Однако 84-летняя артистка отметила, что проблемы со здоровьем не мешают ей выступать на сцене.

Светлана Немоляева рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: АГН Москва / Globallookpress.comАГН Москва / Globallookpress.com

«Для меня отменить спектакль — это лучше ежа проглотить. Даже если плохо себя чувствую, но в афише стоит мой спектакль, я все равно собираюсь с духом и иду в театр», — рассказала Немоляева.

По ее словам, иногда при выходе на подмостки ее придерживает под руку внучка, актриса Полина Лазарева, с которой они вместе играют в спектакле «Бешеные деньги».

Актриса подчеркнула, что выступления помогают ей забыть о плохом самочувствии.

«Сцена лечит — об этом еще великий физиолог Иван Павлов говорил. Теперь я это проверила на собственном опыте», — заключила она.

Ранее известная актриса вспомнила о своей первой работе в театре «Табакерка» под руководством Олега Табакова.

Общество,Иван Павлов,Полина Лазарева,Светлана Немоляева,Олег Табаков,
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