В России начался второй этап проекта "Учимся для жизни"

В РФ запущен второй этап образовательного проекта "Учимся для жизни", посвященный финансовой грамотности. Об этом в четверг сообщили ТАСС организаторы проекта - группа компаний "Просвещение".
"Сегодня мы запускаем второй этап проекта "Учимся для жизни", уже вечером пройдет первый прямой эфир по теме личных доходов подростка. Вопрос финансовой грамотности для подростков является принципиальным. Им предстоит с большой внимательностью контролировать свои расходы и доходы в университетские годы, многие планируют заняться своим делом, другие озабочены темой защиты своих близких от финансового мошенничества. На страницах пособий и в эфирах проекта "Учимся для жизни" мы поднимаем каждую из этих тем", - отметил вице-президент по развитию ГК "Просвещение" Павел Зенькович.
На втором этапе проекта старшеклассники получат рекомендации по поиску эффективной подработки, планированию личного бюджета и выбору профессии, а взрослые - советы о том, как рассказать о важнейших темах интересно и современно, организовать семейный бюджет и дать отпор мошенникам. Участников ждут верифицированные материалы от экспертов - представителей Минфина и Банка России, государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и деловых СМИ.
"Принципов финансового ЗОЖ нужно придерживаться всю жизнь, но проблема в том, что делать одно и то же не получится. Мир вокруг нас меняется, и данные, от которых мы отталкиваемся, устаревают. Мы стараемся придерживаться принципа life-long learning, чтобы программы финансовой грамотности затрагивали все ступени образования и были взаимосвязаны, чтобы по завершении очередного этапа у человека был достаточный багаж знаний для следующего", - поделилась руководитель Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Анна Харнас.
Все прямые эфиры "Учимся для жизни" пройдут в сообществе "Родительского университета" ГК "Просвещение" в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, все участники могут найти дополнительные материалы на странице "Школы вопросов XXI века". В частности, за каждый верно собранный на сайте пазл организаторы будут перечислять средства в поддержку природоохранных проектов Русского географического общества (РГО).
"Учимся для жизни" ориентирован на россиян, стремящихся разобраться в ключевых социальных темах. Специалисты подготовили материалы не только для школьников, но и для педагогов, родителей и студентов. Первый этап, посвященный экологической грамотности, завершился в марте, в апреле организаторы раскроют вопросы финансовой, а в сентябре - правовой грамотности.
Организатором проекта выступает группа компаний "Просвещение". Вторая часть проекта реализуется при поддержке проекта "Мои финансы" Минфина России, государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, "ВКонтакте", Maximum Education, Сравни.ру, группы компаний "Рики", Letidor, "ФинГрам", портала "Растим детей" и РГО.