В России начался второй этап проекта "Учимся для жизни"

"Принципов финансового ЗОЖ нужно придерживаться всю жизнь, но проблема в том, что делать одно и то же не получится. Мир вокруг нас меняется, и данные, от которых мы отталкиваемся, устаревают. Мы стараемся придерживаться принципа life-long learning, чтобы программы финансовой грамотности затрагивали все ступени образования и были взаимосвязаны, чтобы по завершении очередного этапа у человека был достаточный багаж знаний для следующего", - поделилась руководитель Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Анна Харнас.