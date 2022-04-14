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52 минуты назад

Петросяна возмутил выпуск программы Соловьева

Вероника Полынина

Юморист Евгений Петросян записал видеообращение с требованием к политическим экспертам на телевидении не обобщать, заявляя об уехавших из России юмористах. Видео опубликовано в телеграм-канале артиста.

Петросяна возмутил выпуск программы Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петросян сообщил, что несколько раз слышал в передаче Владимира Соловьева, как декан Высшей школы телевидения МГУ Виктор Третьяков пренебрежительно говорил о юмористах как о предателях, сбежавших из страны после начала спецоперации на Украине.

«Несколько раз в передаче Соловьева я видел рассуждения Виктора Третьякова, патриота нашей страны – в чем я к нему сердечно присоединяюсь. При этом из его уст я слышал слова, мол, "вот эти юмористы". Так пренебрежительно он говорил… Из этого можно понять, что все мы, юмористы, не очень хорошие люди», - заявил Петросян.

Он отметил, что из России уехали «полтора юмориста», пояснив, что имеет в виду Максима Галкина и Ивана Урганта, который «больше шоумен».

«Справедливости ради, нельзя говорить обо всех юмористах, что они уехали, что они не переживают за свою страну. Это что это такое происходит? Безобразие так говорить», - возмутился Петросян.

Артист рассказал, что в первый же день спецоперации позвонил телевизионному руководству, чтобы заявить о своем желании записаться в фронтовые бригады и выступать перед российскими солдатами на фронте, чтобы «поддерживать боевой дух наших бойцов». Кроме того, в ближайшее время у Петросяна запланированы выступления перед ранеными солдатами.

«Почему я должен оправдываться, в конце концов? Это что еще такое?.. И что, я должен заявлять об этом так громогласно? Я никогда о своих деяниях не заявляю, но сейчас я вынужден это сделать. Я прошу прекратить говорить о юмористах в пренебрежительном тоне», - заключил Евгений Петросян.

Общество,Евгений Петросян,Виктор Третьяков,Максим Галкин,Иван Ургант,Владимир Соловьев,МГУ,
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