Петросяна возмутил выпуск программы Соловьева

«Несколько раз в передаче Соловьева я видел рассуждения Виктора Третьякова, патриота нашей страны – в чем я к нему сердечно присоединяюсь. При этом из его уст я слышал слова, мол, "вот эти юмористы". Так пренебрежительно он говорил… Из этого можно понять, что все мы, юмористы, не очень хорошие люди», - заявил Петросян.