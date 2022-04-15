Росздравнадзор попросил главврачей усилить контроль за выпиской рецептов

«В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска на бумажном носителе или на рецептурном бланке в форме электронного документа в соответствии с законодательством России», — говорится в письме.