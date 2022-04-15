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1 час назад

Росздравнадзор попросил главврачей усилить контроль за выпиской рецептов на препараты

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Росздравнадзор направил письмо главврачам медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на препараты.

Росздравнадзор попросил главврачей усилить контроль за выпиской рецептов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска на бумажном носителе или на рецептурном бланке в форме электронного документа в соответствии с законодательством России», — говорится в письме.

Отмечается, что обращение подписано руководителем ведомства Аллой Самойловой.

Уточняется, что письмо является продолжением кампании по наведению порядка в цепочке «врач-пациент-аптека».

Ранее Росздравнадзор заявил о стабилизации ситуации со спросом на лекарства.

Общество,Алла Самойлова,Росздравнадзор,
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