В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
33 минуты назад

Названы особенности весенней волны COVID-19

Мослентаиещё 4

Предположительные особенности весенней волны COVID-19 назвал научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков. Мнением специалиста поделилось агентство РИА Новости.

Названы особенности весенней волны COVID-19
Фото: Артем Краснов / КоммерсантъАртем Краснов / Коммерсантъ

Новая волна коронавируса ожидается в России в начале мая. Измалков считает, что она будет похожа на волну омикрона: много заражений, относительно легкое течение болезни.

«Частота развития серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается. Это, безусловно, связано с теми мерами, которые принимались на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой», — заявил эксперт.

По его мнению, COVID-19 никуда не денется, но перейдет в ранг сезонных вирусов. Это связано с тем, что большинство граждан уже перенесли его или вакцинировались, что укрепило коллективный иммунитет.

Измалков добавил, что о мерах предосторожности забывать не стоит: при плохом самочувствии всегда следует надевать маску.

«Мы учим детей всегда отворачиваться и чихать в платок. Взрослым тоже необходимо соблюдать прописные истины взаимного уважения и мер предосторожности», — сказал специалист.

Ранее стало известно о всплеске деменции из-за пандемии коронавируса.

Общество,Николай Измалков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители