Названы особенности весенней волны COVID-19

Новая волна коронавируса ожидается в России в начале мая. Измалков считает, что она будет похожа на волну омикрона: много заражений, относительно легкое течение болезни.

«Частота развития серьезных осложнений и патогенность штаммов снижается. Это, безусловно, связано с теми мерами, которые принимались на всех предыдущих этапах. Поэтому майская волна будет абсолютно управляемой», — заявил эксперт.

По его мнению, COVID-19 никуда не денется, но перейдет в ранг сезонных вирусов. Это связано с тем, что большинство граждан уже перенесли его или вакцинировались, что укрепило коллективный иммунитет.