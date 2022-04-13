Куда можно поступить без ЕГЭ – условия и правила поступления

Ближе к маю всех, кто хоть как-то связан со школой, начинает волновать ЕГЭ. Есть ли жизнь, если нет баллов за госэкзамен, и куда поступить без ЕГЭ — в материале «Рамблера».
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Экзамен организуется и проводится централизованно по всей России Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). ЕГЭ проводится совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими госуправление в сфере образования.
Разработка экзамена и эксперименты шли восемь лет – с 2001 по 2009 год. Сейчас единый госэкзамен пишет вся страна. Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и математику. Другие дисциплины ЕГЭ ученики выбирают на добровольной основе. Сертификаты о сдаче ЕГЭ понадобятся для поступления в любое высшее учебное заведение страны.
Экзамен по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, проводится в письменной форме на русском языке. Иностранные языки сдаются и устно, и письменно.
По закону «результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов».
Каждый год от 5 до 9% участников не набирают минимальный балл на экзаменах. В 2021 году 6,5% учеников не смогли сдать профильную математику, а 7,5% провалили экзамен по истории.
При этом, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст.70, п.1, п.2), поступление в ВУЗ проводится на основе ЕГЭ:
«…Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании результатов единого государственного экзамена, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».
Однако, на самом деле, возможность получить высшее образование есть и у тех, кому не удалось сдать экзамен, и у тех, кто просто не захотел сдавать ЕГЭ. Есть несколько вариантов получить образование без ЕГЭ. И все они законные.
Один из самых распространенных вариантов — среднее специальное учебное заведение (ссуз). В частности, в колледж или техникум можно поступить после 9 и 11 класса. Причем в колледжах и техникумах после 11 класса нужно будет учиться на год меньше, чем после 9-го.
В техникуме обучение проходит 2-3 года – студентам даются базовые практические навыки профессии. В колледже нужно будет провести 3-4 года, но при этом можно получить углубленные специальные знания. В ссузах можно обучаться на программистов, медиков, парикмахеров, рекламщиков, архитекторов, электриков, флористов, певцов и по многим другим направлениям.
Какие документы понадобятся для поступления в колледж:
Для окончания ссуза сдавать ЕГЭ не нужно — каждое заведение предусматривает свои внутренние выпускные экзамены. Зато после получения среднего профессионального образования можно будет поступить в вуз. Так, по приказу Министерства образования и науки № 1076, выпускники колледжей имеют право либо сдать 3-4 внутренних экзамена в вузе по выбранным направлениям подготовки.
При этом, за диплом колледжа с отличием многие вузы начисляют дополнительные баллы.
В 2022 году корочка о высшем образовании стала далеко не самым главным пунктом при приеме на работу. Если ученику хочется освоить профессию в сфере digital или медиа, можно и вовсе обойти все проблемы с госэкзаменами и университетами.
Так, достойной альтернативой станут онлайн-школы и курсы. Чтобы получить возможность обучаться онлайн, не нужны баллы за ЕГЭ – только доступ в Интернет. Если найдете онлайн-школу с хорошей репутацией и хорошо освоите программу, найти работу по специальности не составит труда. Тем более, когда весь мир перестраивается на digital.
Еще один вариант – иностранное образование. После 9 класса можно поступить в школу-пансион, а после 11 – в университет.
Заграницей ЕГЭ не котируется и, соответственно, попасть на обучение в иностранный университет можно без результатов единого государственного экзамена. Зато нужно хорошее знание языка и оценки по предметам за последние годы. Вступительная комиссия обращает пристальное внимание на успеваемость ученика.
Какие документы понадобятся:
Если очень хочется, позже можно осуществить перевод в российский вуз уже без сдачи ЕГЭ. Многие российские высшие учебные заведения ведут международную деятельность и имеют ряд соглашений с иностранными вузами-партнерами.
Если сдавать целый список предметов для поступления в ВУЗ вам не хочется или вы не уверены в своих силах, есть еще один вариант попасть в широкие залы университетских аудиторий. Такой способ подойдет для тех, кто понимает, что особенно силен в одном конкретном предмете. Так, можно поступить в вуз по результатам международных или всероссийских олимпиад школьников.
В случае, если ученик сумел стать победителем или призером такой олимпиады, то можно рассчитывать на поступление в высшее учебное заведение без ЕГЭ. Беспроблемно поступить в вуз в таком случае можно только на ту специальность, для которой твой предмет (по которому выиграна олимпиада) вуз считает профильным.