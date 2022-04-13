Меладзе ликвидирует группу "ВИА гра"

Музыкальный продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу "ВИА гра". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официальные документы Общества с ограниченной ответственностью "Группа "ВИА гра".

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"Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения", – говорится в документе.

Отмечается, что по данным базы СПАРК, ООО владеет брендами "Виа Гра" и "Группа ВИА гра". Женская группа "ВИА гра" была создана в 2000 году. Меладзе объявил о роспуске группы в 2012 году, однако коллектив в разном составе продолжил выступления.