Меладзе ликвидирует группу "ВИА гра"

Музыкальный продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу "ВИА гра". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официальные документы Общества с ограниченной ответственностью "Группа "ВИА гра".
"Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения", – говорится в документе.
Отмечается, что по данным базы СПАРК, ООО владеет брендами "Виа Гра" и "Группа ВИА гра". Женская группа "ВИА гра" была создана в 2000 году. Меладзе объявил о роспуске группы в 2012 году, однако коллектив в разном составе продолжил выступления.
Ранее американская певица Бритни Спирс сообщила, что ждет ребенка от своего жениха Сэма Асгари. У Бритни Спирс уже есть два сына. Их отцом является танцор и рэпер из США Кевин Федерлайн, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год.