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1 час назад

Российские пользователи подали в суд на Netflix

Лера Букина

Защита российских пользователей Netflix подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису. Она требует компенсации в 60 млн рублей за уход с рынка, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе адвокатского бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры», передает «Прайм».

Netflix ранее объявил о приостановке работы в России из-за ситуации вокруг Украины.

«Сегодня адвокатское бюро, представляющее интересы пользователей Netflix, подало в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix. Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

По словам старшего партнера бюро Константина Лукоянова, в настоящее время в группе истцов числится 20 человек. Это необходимая цифра для коллективного иска.

«Но сейчас в работе еще около 100 заявок, процесс присоединения истцов продолжается и будет продолжен даже в процессе рассмотрения иска в суде», — отметил адвокат.

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

Общество,Видео,Константин Лукоянов,Netflix,
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