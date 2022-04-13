Защита российских пользователей Netflix подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису. Она требует компенсации в 60 млн рублей за уход с рынка, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе адвокатского бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры», передает «Прайм».

Netflix ранее объявил о приостановке работы в России из-за ситуации вокруг Украины.

«Сегодня адвокатское бюро, представляющее интересы пользователей Netflix, подало в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix. Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

По словам старшего партнера бюро Константина Лукоянова, в настоящее время в группе истцов числится 20 человек. Это необходимая цифра для коллективного иска.

«Но сейчас в работе еще около 100 заявок, процесс присоединения истцов продолжается и будет продолжен даже в процессе рассмотрения иска в суде», — отметил адвокат.