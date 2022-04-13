Российская туристка нашла способ пользоваться Booking.com

Автор Telegram-канала «Летаем сами» Ольга Полякова рассказала о своем опыте бронирования отелей через Booking.com без использования банковских карт.

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В начале марта Booking.com приостановил свою деятельность в России. Сервис перестал отображать отели в РФ, но россияне могут бронировать жилье за рубежом. Проблемой остается оплата броней - международные платежные системы Visa и Mastercard также приостановили работу в РФ, их картами, выпущенными в России, нельзя расплачиваться за границей и в зарубежных сервисах.

Полякова планирует отправиться в путешествие по Узбекистану. Она рассказала, что в стране много объектов размещения, которые можно забронировать без предоплаты, а на месте рассчитаться наличными.

«Соответственно, я обращала внимание на те [объекты размещения], где стояла отметка «Карта не потребуется», - рассказала Полякова.

Еще одним важным условием для путешественницы было то, чтобы к оплате принимали либо рубли, либо местные сумы, так как наличных долларов у нее не было.

«У выбранного отеля была информация, что оплату принимают в долларах и в сумах. <…> Возможность платить в местной валюте - это уже вариант. Букинг бронирование подтвердил! Должно быть все в порядке», - рассказала Полякова.