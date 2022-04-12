Россиянам предложили замену IKEA

Российские дизайнеры поделились альтернативами шведской сети товаров для дома IKEA в стране, сообщает РБК.

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В первую очередь следует обратить внимание на отечественных производителей мебели и товаров для дома, где можно найти схожий со шведским брендом ассортимент. Если тенденция с уходом мебельных компаний с российского рынка продолжится, то в стране стоит ожидать прихода новых, а также общего развития локальных производителей.

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«Уход такой марки как IKEA, которая была «убийцей» для российских фабрик мебели, конечно, будет встречаться российскими предпринимателями, производителями и дизайнерами положительно», — считает предметный дизайнер Иван Басов.

Он добавил, что на российских производствах уже разрабатывают новые актуальные предметы, которые станут более востребованными в ближайшем будущем. Несмотря на то что цены на них будут чуть выше, чем в IKEA, из-за более скромных оборотов, качество будет высоким.

В качестве замены зарубежным мебельным компаниям дизайнеры предложили россиянам товары отечественных производителей в магазинах Hoff, Roomer, «Филдс», «Столплит», «Много мебели», HomeMe, «Шатура Мебель», «Фран», «Диван.ру», «Вашакомната.рф». Кроме того, в список рекомендаций попала продукция петербургской фабрики The Idea. В онлайн-магазине «Мебельный», отметили эксперты, представлена мебель не только российских, но и малазийских, польских, белорусских и китайских производителей.

Кроме того, считают дизайнеры, достойной заменой мебели из IKEA смогут стать винтажные предметы или мебель советской эпохи - их нетрудно найти в хорошем состоянии. В отличие от современных товаров, которые зачастую производят из ненатуральных и недолговечных материалов, их основу обычно составляет древесина, которой присущи отличные характеристики. При этом «старинные» вещи в последнее время считаются трендовыми. Эксперты рекомендуют обновить их облик при помощи ремонта либо изменения цвета или дизайна предметов — так они успешно впишутся в современный интерьер и при этом будут обладать особой ценностью для их хозяев. Наконец, тем, кто хочет приобрести мебель именно из IKEA, посоветовали искать ее при помощи сервиса по продаже вещей «Авито».

Ретейлер товаров для дома IKEA приостановил работу в России в начале марта 2022 года. Об уходе с рынка также сообщил датский конкурент компании JYSK. При этом немецкая сеть товаров для ремонта и строительства OBI, чьи магазины закрылись в марте, может возобновить работу до конца апреля.