Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

"Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства: это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв, и одновременно это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие. В то, что мы обязательно добьемся всех поставленных целей. Уверен, что так и будет", - сказал Путин.