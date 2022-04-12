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3 часа назад

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, который во вторник посещает с рабочей поездкой космодром Восточный в Амурской области, поздравил с Днем космонавтики работников отрасли, а также всех граждан России и Белоруссии.

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Фото: ТАССТАСС

"От всей души поздравляю с праздником всех наших граждан - граждан России, граждан Белоруссии, всех наших соотечественников, космонавтов и коллектив космодрома Восточный, ветеранов и работников военно-космической отрасли", - сказал он.

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Глава государства напомнил, что более шести десятилетий назад, 12 апреля 1961 года, советский офицер Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. В память о его подвиге, об этом свершении Россия отмечает День космонавтики, добавил он.

"Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства: это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв, и одновременно это вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие. В то, что мы обязательно добьемся всех поставленных целей. Уверен, что так и будет", - сказал Путин.

Достижения в космосе

Он обратил внимание, что в основе достижений России и в решении оборонных задач, и в развитии технологий мирного космоса лежат открытия и разработки величайших мыслителей человечества: Константина Циолковского, Сергея Королева, Валентина Глушко и других выдающихся ученых и конструкторов, а также "беспримерный труд коллективов со всего Советского Союза" - рабочих, инженеров.

"Они в полном смысле слова работали на страну, сражались за свою родину за заводах и в КБ (конструкторских бюро - прим. ТАСС). И победили. В упорной, жесточайшей гонке за лидерство в космосе. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса", - напомнил президент РФ.

Именно отечественный космический аппарат, продолжил он, впервые опустился на раскаленную поверхность Венеры.

"Такое техническое решение, как и многие другие технологии в ракетно-космической сфере, до сих пор не смогло разработать ни одно [другое] государство", - указал Путин.

Общество,Валентин Глушко,Константин Циолковский,Сергей Королев,Юрий Гагарин,Владимир Путин,
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