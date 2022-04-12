Марафон "Zа Россию" с участием спикеров общества "Знание" начнется с концерта Григория Лепса на Поклонной горе

Во вторник начинается музыкально-патриотический марафон «Zа Россию», который пройдет в городах Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов РФ.

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Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 12 апреля.

Кроме того, в рамках марафона пройдут выступления спикеров общества «Знание» с образовательными лекциями.