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1 час назад

Марафон "Zа Россию" с участием спикеров общества "Знание" начнется с концерта Григория Лепса на Поклонной горе

Газета.Ru

Во вторник начинается музыкально-патриотический марафон «Zа Россию», который пройдет в городах Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов РФ.

Марафон "Zа Россию" с участием спикеров общества "Знание" начнется с концерта Григория Лепса на Поклонной горе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 12 апреля.

Отмечается, что в марафоне примут музыканты Ольга Кормухина, Виктория Дайнеко, Анита Цой, Денис Майданов, группа Самоцветы, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и другие.

Кроме того, в рамках марафона пройдут выступления спикеров общества «Знание» с образовательными лекциями.

Марафон продлится до начала мая, а стартует он концертом Григория Лепса на Поклонной горе.

Общество,Ольга Кормухина,Александр Скляр,Сергей Галанин,Виктория Дайнеко,Денис Майданов,Григорий Лепс,Анита Цой,
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