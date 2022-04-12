Марафон "Zа Россию" с участием спикеров общества "Знание" начнется с концерта Григория Лепса на Поклонной горе

Во вторник начинается музыкально-патриотический марафон «Zа Россию», который пройдет в городах Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов РФ.
Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 12 апреля.
Отмечается, что в марафоне примут музыканты Ольга Кормухина, Виктория Дайнеко, Анита Цой, Денис Майданов, группа Самоцветы, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и другие.
Кроме того, в рамках марафона пройдут выступления спикеров общества «Знание» с образовательными лекциями.
Марафон продлится до начала мая, а стартует он концертом Григория Лепса на Поклонной горе.