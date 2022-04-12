Стало известно время возвращения шоу "Вечерний Ургант" в эфир

Шоу «Вечерний Ургант» не появится в эфире Первого канала до окончания специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил журналист Роман Супер со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег, передает агентство «ФАН».

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По предварительной информации, программа была закрыта из-за решения Первого канала пересмотреть и скорректировать эфирную сетку на фоне последних общественно-политических событий.

В феврале шоу «Вечерний Ургант» было снято из эфирной сетки Первого канала. Представители телеканала заявили, что программу не планируется закрывать и пояснили, что выпуски шоу были заменены в сетке вещания общественно-политическими передачами.