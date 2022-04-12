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35 минут назад

"Вечерний Ургант" не появится в эфире до окончания спецоперации на Украине

Газета.Ru

Шоу «Вечерний Ургант» не появится в эфире Первого канала до окончания специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил журналист Роман Супер со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег, передает агентство «ФАН».

Стало известно время возвращения шоу "Вечерний Ургант" в эфир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, программа была закрыта из-за решения Первого канала пересмотреть и скорректировать эфирную сетку на фоне последних общественно-политических событий.

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В феврале шоу «Вечерний Ургант» было снято из эфирной сетки Первого канала. Представители телеканала заявили, что программу не планируется закрывать и пояснили, что выпуски шоу были заменены в сетке вещания общественно-политическими передачами.

«Вечерний Ургант» — вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. Является российской адаптацией американских программ формата «Late Night Show» («вечернее шоу» — англ.). В шоу входят игры с гостями телепередачи, шутки на актуальные темы, интервью с гостями студии, музыкальные номера популярных и начинающих артистов.

Общество,Роман Супер,Первый канал,
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