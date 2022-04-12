Стало известно время возвращения шоу "Вечерний Ургант" в эфир

Шоу «Вечерний Ургант» не появится в эфире Первого канала до окончания специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил журналист Роман Супер со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег, передает агентство «ФАН».
По предварительной информации, программа была закрыта из-за решения Первого канала пересмотреть и скорректировать эфирную сетку на фоне последних общественно-политических событий.
В феврале шоу «Вечерний Ургант» было снято из эфирной сетки Первого канала. Представители телеканала заявили, что программу не планируется закрывать и пояснили, что выпуски шоу были заменены в сетке вещания общественно-политическими передачами.
«Вечерний Ургант» — вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. Является российской адаптацией американских программ формата «Late Night Show» («вечернее шоу» — англ.). В шоу входят игры с гостями телепередачи, шутки на актуальные темы, интервью с гостями студии, музыкальные номера популярных и начинающих артистов.