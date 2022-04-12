Политолог Екатерина Шульман уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша. Об этом она сообщила в эфире программы «Статус» на своем YouTube-канале.

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Шульман рассказала, что пробудет в Берлине год.

«Это не бессрочное мероприятие», — пояснила она.

Политолог также рассказала, что обсуждение этой поездки тянулось с марта прошлого года, но если бы не «чрезвычайные обстоятельства» могло бы идти еще дольше. Она отметила, что не считает себя политэмигрантом.