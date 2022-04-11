Россиянам назвали альтернативы гречке

«Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено, перловка, полба и ячневая крупа. Пищевая ценность этих круп очень высокая и во многом зависит от химического состава зерна и технологии его обработки», — сказала нутрициолог Марина Бессонова .

По ее словам, преимущество пшена, заключается в том, что это одна из немногих круп, разрешенных при целиакии, непереносимости глютена или аллергии на этот белок, ячневой крупы — в благотворном влиянии на сердечнососудистую систему, снижении уровня холестерина в крови и выведении токсинов, перловки — в укреплении нервной системы, содержании витаминов группы B, D, А, Е и К и пользе беременным и кормящим матерям, а полбы — в повышении иммунитета, улучшении работы эндокринной и сердечнососудистой систем, а также снижении риска развития онкологических заболеваний.