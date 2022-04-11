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15 минут назад

Россиянам назвали альтернативы гречке

Елена Прошина

Специалист Роскачества рассказали россиянам об альтернативах гречневой крупы. В их числе оказались полба, пшено, перловка и ячмень.

Россиянам назвали альтернативы гречке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено, перловка, полба и ячневая крупа. Пищевая ценность этих круп очень высокая и во многом зависит от химического состава зерна и технологии его обработки», — сказала нутрициолог Марина Бессонова.

По ее словам, преимущество пшена, заключается в том, что это одна из немногих круп, разрешенных при целиакии, непереносимости глютена или аллергии на этот белок, ячневой крупы — в благотворном влиянии на сердечнососудистую систему, снижении уровня холестерина в крови и выведении токсинов, перловки — в укреплении нервной системы, содержании витаминов группы B, D, А, Е и К и пользе беременным и кормящим матерям, а полбы — в повышении иммунитета, улучшении работы эндокринной и сердечнососудистой систем, а также снижении риска развития онкологических заболеваний.

Также Бессонова назвала имеющиеся у этих круп противопоказания. В частности, ячменную крупу не следует употреблять в период беременности из-за мочегонных свойств, полба противопоказана в острый период кишечных расстройств, язвенной болезни и непроходимости кишечника, пшенка мешает всасыванию йода, поэтому не рекомендуется к употреблению при заболеваниях щитовидной железы, а перловка способна вызвать избыточное газообразование.

Бессонова посоветовала не хранить запасы круп во вскрытой заводской упаковке, чтобы избежать прогорклого привкуса. По ее словам, их лучше хранить в специальных банках и контейнерах с плотно закрывающейся крышкой.

Общество,Марина Бессонова,
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