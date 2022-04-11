Напечатавшая «Список Шиндлера» стенографистка умерла в возрасте 107 лет

Секретарь немецкого промышленника Оскара Шиндлера, спасшего около 1200 евреев во время Холокоста, Мими Рейнхард умерла в Израиле в возрасте 107 лет. Об этом сообщает Associated Press (AP).

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Отмечается, что женщина была одной из 1200 евреев, спасенных Шиндлером. В годы Второй мировой войны Рейнхард работала стенографисткой в администрации концлагеря. Ей было поручено напечатать список евреев, которые должны были быть переведены на фабрику по производству боеприпасов Шиндлера.

После перевода на фабрику Рейнхард работала в офисе Шиндлера. Когда война закончилась, она переехала в США, а в 2007-м — в Израиль. По информации агентства, женщину похоронили недалеко от Тель-Авива.

18 января постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески заявила, что в Германии отмечается рост антисемитизма, и немецкое правительство принимает меры для борьбы с этим явлением. Она подчеркнула, что международное сообщество должно быть бдительным и бороться с дискриминацией евреев.