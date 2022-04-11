В вологодской IT-компании работает робот-секретарша. Видео

Вологодская IT-компания "Логасофт" обзавелась необычной сотрудницей. Робот Юлия, созданная на основе андроида-секретаря "Робо-С" пермской компании Promobot помогает в организационных моментах и консультирует клиентов. Ruptly встретились с железной леди в пятницу.
По словам заместителя генерального директора по развитию компании "Логасофт" Игоря Любимова, сотрудники узнали о существовании антропоморфных роботов во время посещения "Сколково".
"Оказалось, это наше отечественное предприятие в Перми. Мы поехали туда знакомиться с предприятием, с Пермью и с производством вот этих роботов. Из всей линейки решили выбрать робота, который наиболее вообще похож на человека", - добавил мужчина.
Игорь также рассказал, что Юля удивила сотрудников компании при первом "знакомстве".