Россиянам предложили альтернативу гречке

В Роскачестве назвали четыре вида круп, которые зачастую недооцениваются и которые можно использовать как альтернативу привычной гречке. Материал есть в распоряжении "Газеты.Ru".

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"Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено (пшенная крупа), перловка, полба и ячневая крупа. При этом пищевая ценность этих круп крайне высокая, но во многом зависит от химического состава зерна и технологии его обработки", - говорится в релизе.

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Преимущество пшена, по словам члена Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России Марины Бессоновой, заключается в том, что это одна из немногих круп, разрешенных при целиакии, непереносимости глютена, или аллергии на этот белок.

"Блюда из нее улучшают работу иммунной системы, повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням. Кроме того, в пшене высокое содержание марганца, меди и железа — веществ, необходимых для нормального функционирования кровеносной системы", - отметила она.

Полба состоит на 30% из белков, в ней содержится 18 незаменимых аминокислот. Она способствует повышению иммунитета, улучшает работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем (нормализует уровень артериального давления), снижает риск развития онкологических заболеваний, нормализует деятельность нервной системы, повышает стрессоустойчивость. В ней содержится ценная для беременных женщин фолиевая кислота.

Перловая крупа в свою очередь оказывает благотворное воздействие на нервную систему. В ней содержатся витамины D, А и Е, которые отвечают за красоту ногтей, волос, кожи. А также витамин К, необходимый для нормализации свертывания крови.

Ячневая крупа же благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды, повышая их эластичность, а также снижает уровень холестерина в крови.

В Роскачестве подчеркивают, что, несмотря на неоспоримую пользу каждой из круп, у них есть ряд противопоказаний:

- в полбе, ячневой крупе и перловке содержится глютен, поэтому их нельзя есть при целиакии;

- ячневую крупу лучше на время убрать из рациона в период беременности из-за ее мочегонных свойств;

- полба противопоказана в острый период кишечных расстройств, язвенной болезни;

- пшенка мешает всасыванию йода, поэтому ее не рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы. Ее также стоит убрать из рациона при повышенной кислотности желудка, язве и гастрите, заболеваниях почек, подагре или кальцинозе.