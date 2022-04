Россияне массово раскупили один вид товаров

Сеть «Всеинструменты» также рапортовала о существенном росте продаж клиентам-физлицам, при этом продажи юрлицам, по словам представителя компании, были стандартными для этого периода времени. Трехкратный рост продаж товаров категории DIY (do it yourself, «сделай сам») в первой половине прошлого месяца зафиксировал Ozon. Схожую динамику подтвердили и в Wildberries.