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24 минуты назад

В США рассказали о «невидимой» волне коронавируса

Lenta.ru

Опрошенные Bloomberg медики из США рассказали об угрозе существования «невидимой» волны коронавируса, выявить и бороться с которой будет труднее, чем с предыдущими.

В США заявили о «невидимой» волне коронавируса
Фото: ShutterstockShutterstock

Главная особенность такой волны заключается в том, что государство и население обращают существенно меньше внимания на тестирование, чем прежде. Власти на федеральном уровне, а также на уровне штатов свернули многие программы по субсидированию тестирования населения, в результате чего стоимость тестов значительно выросла.

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В таких условиях многие люди либо перестали тестироваться на коронавирус вовсе, либо начали покупать более дешевые домашние экспресс-тесты. Специалисты не исключают, что реальные показатели заболеваемости сейчас гораздо выше официальных, и страна находится в стадии новой волны.

По словам опрошенных изданием врачей, степень защищенности американцев от коронавируса со временем снижается, и страна сейчас находится в худшем положении по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад.

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