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19 минут назад

В Россию вернулись удерживаемые на Украине сотрудники "Росатома"

Илья Родин

Сотрудники корпорации «Росатом» подтвердили возвращение четырех своих коллег, которых удерживали на Украине. Также они поблагодарили всех, кто участвовал в их освобождении. Об этом пишет РИА «Новости».

В Россию вернулись удерживаемые на Украине сотрудники "Росатома"
Фото: ТАССТАСС

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram-канале, что состоялся обмен пленными. В Россию возвращены четыре сотрудника «Росатома», а также российские военнослужащие.

«Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие», - сообщила она.

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Агентство напомнило, что сотрудники входящего в концерн «Росатом» АО «Атомспецтранс» Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине. Поставка осуществлялась в рамках контрактных обязательств. После начала спецоперации их задержали сотрудники украинских спецслужб.

Общество,Владимир Лапин,Татьяна Москалькова,СБУ,Росатом,
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