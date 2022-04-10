В Россию вернулись удерживаемые на Украине сотрудники "Росатома"

Сотрудники корпорации «Росатом» подтвердили возвращение четырех своих коллег, которых удерживали на Украине. Также они поблагодарили всех, кто участвовал в их освобождении. Об этом пишет РИА «Новости».

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram-канале, что состоялся обмен пленными. В Россию возвращены четыре сотрудника «Росатома», а также российские военнослужащие.

«Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие», - сообщила она.