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56 минут назад

Россия сняла ограничения на авиасообщение более чем с 50 странами

Lenta.ru

Россия с субботы, 9 апреля, сняла ограничения на регулярные и чартерные рейсы и возобновила авиасообщение более чем с 50 дружественными странами. Об этом пишет РИА Новости.

Россия сняла ограничения на авиасообщение с десятками стран
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как ранее сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин, уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, а значит пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.

В общей сложности России сняла ограничения на авиасообщение с 52 государствами и территориями. В список попали Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.

Россия закрыла авиасообщение с другими странами с 27 марта на фоне пандемии COVID-19, также было ограничено движение через пункты пропуска на границе.

Общество,Михаил Мишустин,
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