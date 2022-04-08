В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Сын Жириновского прислал на его могилу венок с трогательной надписью

Елена Прошина

Старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев прислал на могилу отца на Новодевичьем кладбище венок с надписью на траурной ленте «Давай помиримся». Фотографию опубликовал Telegram-канал Shot.

Сын Жириновского прислал на его могилу венок с трогательной надписью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Лебедев попрощался с Жириновским в своем аккаунте в Facebook (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой).

скриншот

«Покойся с миром, папа!» — написал он, прикрепив к посту видеонарезку фотографий отцы.

Кроме того Лебедев изменил аватар своего профиля на сплошной черный фон.

При этом прощание с отцом в Колонном зале Дома Союзов и погребение он и его мать — бывшая супруга политика Галина Лебедева, лично не посетили.

Последние годы Жириновский не общался с сыном. Причиной ссоры стали разногласия на почве работы ЛДПР — Лебедеву не нравились кадровые решения отца, которые тот принимал в последние годы своей жизни. По слухам, именно это в итоге привело к тому, что сын политика отказался баллотироваться на новый срок в Госдуму от партии.

Общество,Игорь Лебедев,Галина Лебедева,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители