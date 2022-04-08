Сын Жириновского прислал на его могилу венок с трогательной надписью

Старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев прислал на могилу отца на Новодевичьем кладбище венок с надписью на траурной ленте «Давай помиримся». Фотографию опубликовал Telegram-канал Shot.
Также Лебедев попрощался с Жириновским в своем аккаунте в Facebook (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой).
«Покойся с миром, папа!» — написал он, прикрепив к посту видеонарезку фотографий отцы.
Кроме того Лебедев изменил аватар своего профиля на сплошной черный фон.
При этом прощание с отцом в Колонном зале Дома Союзов и погребение он и его мать — бывшая супруга политика Галина Лебедева, лично не посетили.
Последние годы Жириновский не общался с сыном. Причиной ссоры стали разногласия на почве работы ЛДПР — Лебедеву не нравились кадровые решения отца, которые тот принимал в последние годы своей жизни. По слухам, именно это в итоге привело к тому, что сын политика отказался баллотироваться на новый срок в Госдуму от партии.