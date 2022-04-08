В МГУ рассказали о задолженностях у девятилетней россиянки

Ранее ректор вуза Виктор Садовничий сообщил , что у Тепляковой есть незакрытые задолженности по ряду предметов. По словам Садовничего , девочка пока еще числится на факультете, и если она успешно сдаст все предметы, то продолжит учебу. Факт наличия пересдач у девятилетней студентки ректор назвал «обычным».

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ, однако поступить на бюджет не смогла и выбрала контрактную форму обучения. Учеба Тепляковой в МГУ сопровождается рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы напал на завкафедрой на глазах у дочери.