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23 минуты назад

В МГУ рассказали о задолженностях у девятилетней россиянки

Lenta.ru

Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Алиса Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-служба факультета психологии, где обучается россиянка.

В МГУ рассказали о задолженностях у девятилетней россиянки
Фото: личный архивличный архив

«У нее сейчас идет период ликвидации академических задолженностей в соответствии с индивидуальным графиком», — говорится в сообщении университета.

Ранее ректор вуза Виктор Садовничий сообщил, что у Тепляковой есть незакрытые задолженности по ряду предметов. По словам Садовничего, девочка пока еще числится на факультете, и если она успешно сдаст все предметы, то продолжит учебу. Факт наличия пересдач у девятилетней студентки ректор назвал «обычным».

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ, однако поступить на бюджет не смогла и выбрала контрактную форму обучения. Учеба Тепляковой в МГУ сопровождается рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы напал на завкафедрой на глазах у дочери.

Общество,Алиса Теплякова,Виктор Садовничий,МГУ,
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