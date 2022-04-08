Организаторы сообщили о переносе "Нашествия"

Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» сообщили о переносе мероприятия на 2023 год.
«С сожалением сообщаем, что фестиваль «Нашествие» перенесен на лето 2023 года», - говорится в сообщении на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Организаторы обещают, что билеты, приобретенные на фестиваль 2022 года, будут действительны и в следующем году. Точные даты мероприятия пока не известны – их объявят позднее.
Год назад фестиваль также не состоялся и был перенесен на 2022 год по требованию управления Роспотребнадзора по Подмосковью из-за коронавируса.
В 2021 году среди участников «Нашествия» были заявлены «Сплин», «Машина времени», «Мельница», «Несчастный случай», «Animal ДжаZ», «Кис-кис» и другие коллективы.
Ранее предприниматель и певец Эмин Агаларов сообщил об отмене фестиваля «Жарa» из-за ситуации в мире.