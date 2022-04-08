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55 минут назад

Росстат раскрыл предварительные данные переписи населения

Вероника Полынина

Численность населения России составляет 147 млн человек, сообщает Росстат со ссылкой на предварительные результаты переписи населения. Данные ведомства приводит РБК.

Росстат раскрыл предварительные данные переписи населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Росстате допустили, что после завершения проверки и удаления дубликатов цифра может быть скорректирована на 400-500 тысяч человек в большую или меньшую сторону.

В ведомстве отметили, что данные переписи показали существенное расхождение в численности населения с текущей оценкой Росстата по целому ряду регионов.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, согласно переписи, живет больше людей, чем предполагал Росстат. В ведомстве указали, что расхождение говорит о том, что власти недооценивали миграционный прирост в этих регионах.

В 30 субъектах Федерации, напротив, население сократилась по сравнению с текущей оценкой Росстата.

Ведомство планирует опубликовать данные по численности населения с разбивкой по регионам в апреле. Затем раз в месяц будут публиковаться данные по полу и возрасту населения, образованию, условиям проживания и т.д.

Перепись населения проводится раз в десять лет. В 2010 году численность населения России составила 142,9 млн человек.

Общество,Росстат,
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