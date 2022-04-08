Росстат раскрыл предварительные данные переписи населения

Численность населения России составляет 147 млн человек, сообщает Росстат со ссылкой на предварительные результаты переписи населения. Данные ведомства приводит РБК.

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В Росстате допустили, что после завершения проверки и удаления дубликатов цифра может быть скорректирована на 400-500 тысяч человек в большую или меньшую сторону.

В ведомстве отметили, что данные переписи показали существенное расхождение в численности населения с текущей оценкой Росстата по целому ряду регионов.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, согласно переписи, живет больше людей, чем предполагал Росстат. В ведомстве указали, что расхождение говорит о том, что власти недооценивали миграционный прирост в этих регионах.

В 30 субъектах Федерации, напротив, население сократилась по сравнению с текущей оценкой Росстата.

Ведомство планирует опубликовать данные по численности населения с разбивкой по регионам в апреле. Затем раз в месяц будут публиковаться данные по полу и возрасту населения, образованию, условиям проживания и т.д.