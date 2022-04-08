Сын и экс-жена не пришли на церемонию прощания с Жириновским

Старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев и бывшая жена политика Галина Лебедева не пришли попрощаться с ним, сообщает URA.ru в Telegram.

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У Жириновского трое детей: Игорь — старший, носит фамилию матери, средний сын Олег взял фамилию деда по отцу — Эдельштейн, дочь политика носит фамилию своей матери — Петрова.

В феврале Игорь Лебедев публично прокомментировал болезнь отца — в начале феврале Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Он написал в соцсетях «Только живи» и указал, что беспокоится за здоровье отца.

В прошлом году сам Жириновский рассказал, что не ругался с сыном. Лебедев неожиданно покинул партию и отказался участвовать в выборах, в связи с чем появилась информация о том, что причиной этого стал конфликт с отцом.