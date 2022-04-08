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27 минут назад

Старший сын и бывшая жена Жириновского не пришли на церемонию прощания

Газета.Ru

Старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев и бывшая жена политика Галина Лебедева не пришли попрощаться с ним, сообщает URA.ru в Telegram.

Сын и экс-жена не пришли на церемонию прощания с Жириновским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Жириновского трое детей: Игорь — старший, носит фамилию матери, средний сын Олег взял фамилию деда по отцу — Эдельштейн, дочь политика носит фамилию своей матери — Петрова.

В феврале Игорь Лебедев публично прокомментировал болезнь отца — в начале феврале Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Он написал в соцсетях «Только живи» и указал, что беспокоится за здоровье отца.

В прошлом году сам Жириновский рассказал, что не ругался с сыном. Лебедев неожиданно покинул партию и отказался участвовать в выборах, в связи с чем появилась информация о том, что причиной этого стал конфликт с отцом.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Церемония прощания прошла 8 апреля в Колонном зале Дома союзов, Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

Общество,Игорь Лебедев,Галина Лебедева,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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