В показе Prada разглядели поддержку российской спецоперации на Украине

Итальянский бренд Prada опубликовал снимки с показа новой коллекции и насторожил зрителей. Соответствующие кадры и комментарии появились в его официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Фото: Reuters Reuters

Представители марки разместили фото, на котором модели идут по подиуму, выполненном в форме латинской буквы Z. При этом известно, что литеры Z и V наносятся на военную технику и другие объекты в знак поддержки России во время спецоперации на Украине.

Пользователи сети разглядели упомянутую букву на дефиле Prada и раскритиковали бренд под другими постами в социальной сети. По их мнению, таким образом компания скрыто поддерживает российскую спецоперацию.

«Prada, вы знаете, для чего используют букву Z?», «Дизайнеры сошли с ума, я вижу букву Z», «Я ведь не одна вижу букву Z?», «Я в шоке от этой буквы», — высказывались юзеры.

В марте поддержку российской спецоперации на Украине усмотрели в рекламе модного дома Louis Vuitton. Рэпер Kid Cudi и актриса Алисия Викандер, которые являются амбассадорами люксового бренда, представили линейку ювелирных изделий Volt. Пользователи сети рассмотрели в браслетах латинские буквы Z и V.