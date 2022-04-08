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1 час назад

Раскрыта стоимость участков на Новодевичьем кладбище до революции

Елена Прошина

Старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник назвала стоимость места на Новодевичьем кладбище в дореволюционной России. В беседе с «Мослентой» эксперт заявила, что участки там всегда стоили дорого.

Раскрыта стоимость участков на Новодевичьем кладбище до революции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, участок самого дешевого, третьего разряда обходился в 300 рублей, второго разряда — в 500 рублей, а первого — в 1000 рублей. Отметим, что тогда средняя зарплата рабочего по России составляла порядка 37,5 рублей в месяц.

«Тем не менее желающих упокоить своих близких на Новодевичьем кладбище становилось все больше, и в 1898 году его территорию решили расширить», — добавила Скрыпник.

К кладбищу присоединили два гектара земли бывших монастырских огородов, которые находились к югу от стены Новодевичьего монастыря. Территорию обнесли кирпичной оградой с башнями и с 1904 года там начались новые захоронения.

Напомним, что местом похорон лидера ЛДПР Владимира Жириновского стало именно Новодевичье кладбище.

Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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