Наследники Бориса Грачевского обманули вдову режиссера

Вдова основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Катерина Белоцерковская оказалась обманута его детьми. Как сообщает «КП», после смерти создателя «Ералаша» старшие наследники Максим и Ксения пообещали его супруге отказаться от претензий на недвижимость отца.

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Напомним, что ранее Белоцерковская отказалась от иска к Аркадию Григоряну, который, по ее словам, завладел медиабизнесом незаконно — после смерти Грачевского он якобы подделал подписи и получил контрольный пакет акций «Ералаша». Однако Григорян не оценил жест доброй воли вдовы — он подал к ней встречный иск в 250 тыс. рублей на покрытие судебных издержек.

«Да, мирного разрешения конфликта с Григоряном не случилось. Кроме того, была договоренность со старшими детьми Бориса Грачевского: Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца, если Екатерина не будет бороться за "Ералаш". Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди», — рассказал адвокат вдовы Евгений Бранецкий.

Свои требования на 25% наследства также заявила супруга Грачевского Галина, которая считает, что имеет право на свою долю. По ее словам, расцвет «Ералаша» пришелся на годы брака с ней.