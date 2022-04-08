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2 часа назад

Наследники Бориса Грачевского обманули вдову режиссера

Елена Прошина

Вдова основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Катерина Белоцерковская оказалась обманута его детьми. Как сообщает «КП», после смерти создателя «Ералаша» старшие наследники Максим и Ксения пообещали его супруге отказаться от претензий на недвижимость отца.

Наследники Бориса Грачевского обманули вдову режиссера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее Белоцерковская отказалась от иска к Аркадию Григоряну, который, по ее словам, завладел медиабизнесом незаконно — после смерти Грачевского он якобы подделал подписи и получил контрольный пакет акций «Ералаша». Однако Григорян не оценил жест доброй воли вдовы — он подал к ней встречный иск в 250 тыс. рублей на покрытие судебных издержек.

«Да, мирного разрешения конфликта с Григоряном не случилось. Кроме того, была договоренность со старшими детьми Бориса Грачевского: Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца, если Екатерина не будет бороться за "Ералаш". Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди», — рассказал адвокат вдовы Евгений Бранецкий.

Свои требования на 25% наследства также заявила супруга Грачевского Галина, которая считает, что имеет право на свою долю. По ее словам, расцвет «Ералаша» пришелся на годы брака с ней.

Таким образом, претензии на свою долю Белоцерковская и ее сын Филипп, а также дочь Грачевского от второго брака Василиса смогут предъявить только после раздела наследства Григоряном и первой женой и рассчитывать при этом на достающийся им относительный мизер.

Общество,Евгений Бранецкий,Аркадий Григорян,
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