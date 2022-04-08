Названы доступные для путешествия россиян в 2022 году страны

Российские туроператоры активно работают над расширением туристических программ за рубеж. Пока это 12 стран, которые россияне смогут посетить в этом году, сообщили РИА Новости представители отрасли, передает «Прайм».
«У туроператора Fun&Sun представлены туры из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Таиланд, Катар, Египет, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Индонезию (о. Бали), Сербию, Армению и Азербайджан на прямых рейсах или со стыковкой в третьих странах», — подчеркнули в туроператоре.
При этом в компании обращают внимание на то, что после 9 апреля список доступных стран может пополниться новыми за счет снятия со стороны России действовавших ковидных ограничений на полеты в 52 страны мира, в том числе на чартерные рейсы.
«Однако этот процесс требует времени и тщательной проработки, так как зависит от ограничений введенных другими государствами, а также от возможности организовать авиасообщение, прямое или со стыковкой», — указали в Fun&Sun.
В пресс-службе туроператора подчеркнули, что главной проблемой сейчас является поиск доступной чартерной перевозки для удовлетворения потребностей рынка на самых массовых выездных направлениях, таких как Турция и Египет. Однако сейчас этот вопрос решают.
В Anex Tour заявили, что с 29 апреля стартуют полеты в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. Программы запускаются из четырех городов — Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга по трём направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан. Список городов планируют расширить.
Россиянам, которые отправляются в зарубежную поездку, советуют выбирать пакеты с максимальным набором услуг и типом питания «все включено». Это обусловлено тем, что сейчас оплата услуг картами или снятие наличных в стране пребывания может быть затруднено и даже невозможно.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что правительство Египта приняло решение отложить на полгода введение новых минимальных цен в отелях.
Вступление в силу меры о введении новых минимальных цен в отелях ожидалось 1 мая 2022 года, однако в связи со снижением въездного потока от новых правил было решено отказаться. Официальное повышение цен теперь произойдет не раньше 1 ноября.