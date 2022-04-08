Названы доступные для путешествия россиян в 2022 году страны

Российские туроператоры активно работают над расширением туристических программ за рубеж. Пока это 12 стран, которые россияне смогут посетить в этом году, сообщили РИА Новости представители отрасли, передает «Прайм».

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При этом в компании обращают внимание на то, что после 9 апреля список доступных стран может пополниться новыми за счет снятия со стороны России действовавших ковидных ограничений на полеты в 52 страны мира, в том числе на чартерные рейсы.

«Однако этот процесс требует времени и тщательной проработки, так как зависит от ограничений введенных другими государствами, а также от возможности организовать авиасообщение, прямое или со стыковкой», — указали в Fun&Sun.

В пресс-службе туроператора подчеркнули, что главной проблемой сейчас является поиск доступной чартерной перевозки для удовлетворения потребностей рынка на самых массовых выездных направлениях, таких как Турция и Египет. Однако сейчас этот вопрос решают.

В Anex Tour заявили, что с 29 апреля стартуют полеты в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. Программы запускаются из четырех городов — Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга по трём направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан. Список городов планируют расширить.

Россиянам, которые отправляются в зарубежную поездку, советуют выбирать пакеты с максимальным набором услуг и типом питания «все включено». Это обусловлено тем, что сейчас оплата услуг картами или снятие наличных в стране пребывания может быть затруднено и даже невозможно.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что правительство Египта приняло решение отложить на полгода введение новых минимальных цен в отелях.