Россиянам назвали 12 стран для отдыха в 2022 году. При этом отечественные туроператоры прогнозируют возможность расширения этого списка.
В 2022 году западные санкции и связанные с ними запреты и ограничения серьезно затруднили россиянам возможность отдохнуть за границей. Тем не менее, и сегодня есть страны, в которые граждане РФ могут попасть и имеют возможность расплачиваться там рублевой банковской картой.
Долететь прямым рейсом или с пересадкой сейчас можно до ОАЭ, Турции, Таиланда, Египта, Катара, Сейшельских островов, Мальдив, Шри-Ланки, Сербии, Армении, Азербайджана и индонезийского острова Бали. По некоторым данным, сейчас ведутся переговоры с рядом других государств, и туроператоры не исключают расширение этого списка.