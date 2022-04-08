Россиянам назвали 12 стран для отдыха в 2022 году. При этом отечественные туроператоры прогнозируют возможность расширения этого списка.

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В 2022 году западные санкции и связанные с ними запреты и ограничения серьезно затруднили россиянам возможность отдохнуть за границей. Тем не менее, и сегодня есть страны, в которые граждане РФ могут попасть и имеют возможность расплачиваться там рублевой банковской картой.