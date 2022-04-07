Вирусолог оценил опасность нового доминирующего в РФ штамма COVID-19

"То, что он более заразный, – это еще не говорит о том, что он более опасный. Самое опасное в коронавирусе – последствия и тяжесть течения заболевания. Но в последнее время тяжесть течения заболевания при заражении каждым новым штаммом уменьшается", – отметил Чумаков.