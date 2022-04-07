Названы причины, не позволившие врачам спасти Жириновского

Тяжесть и особенности течения заболевания главы ЛДПР Владимира Жириновского не позволили его спасти. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА ФАН.

По его словам, врачи пытались реанимировать лидера либерал-демократов России, однако усилия не дали результата.

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В начале февраля 75-летнего главу ЛДПР госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое.

Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом России. 6 апреля о его кончине сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского пытались реанимировать в течение получаса: ему делали непрямой массаж сердца, а также вводили адреналин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отметило, что в феврале у политика произошел инсульт. В конце марта медработники зарегистрировали нарушение в сердечном ритме, после чего врачам пришлось использовать дефибриллятор для возвращения Жириновского к жизни.

Кроме того, у него диагностировали сепсис, анемию, проблемы с почками и со слухом, а также поражение 75 процентов легких. Политик скончался 6 апреля в 13:05 по московскому времени.

За неделю до смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского у него сильно ухудшилось состояние. Об этом сообщается в Telegram-канале «Коммерсантъ».

По данным источников издания, у политика начался сильный сепсис на фоне диабета и перенесенного COVID-19. Отмечается, что Жириновского подключили к аппарату искусственного поддержания жизнедеятельности организма.

В понедельник, 4 апреля, врачи якобы вызвали близких лидера ЛДПР и предложили попрощаться. По их словам, аппарат уже не мог справиться с задачей, и политик мог скончаться в любую минуту.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко каждый день занимался помощью в лечении лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Сам Мурашко отметил, что тяжесть и особенности течения болезни политика не позволили добиться победы над болезнью.

Ушедший из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский был ярким политиком и большим профессионалом своего дела. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин в начале своего выступления в ходе ежегодного отчёта правительства в Госдуме. По его словам, политик часто занимал особую позицию по многим важным вопросам развития страны, при этом всегда оставаясь истинным патриотом и государственником.

Накануне мы узнали трагическую новость — ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский, яркий политик и большой профессионал, — сказал Мишустин.

Он отметил, что знал лидера ЛДПР с 1992 года. По словам Мишустина, Жириновский создал партию, которая все эти годы избиралась в парламент, в одну из самых сложных для России эпох. Премьер также отметил активную позицию главы либерал-демократов во всех политических вопросах страны.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский так уставал на работе, что был без сил командовать дома, рассказал его знакомый, историк Евгений Спицын. Они знали друг друга около 30 лет и всё это время продолжали периодически общаться, сообщил историк зданию «Слово и Дело».

На работе он настолько перегорал, что дома чем-либо командовать и что-либо комментировать у него уже не оставалось сил. Безусловно, это был очень образованный человек, я с ним не раз беседовал, прежде всего на исторические темы, хотя некоторые его оценки я не разделял. Но он имел право на своё мнение. Если он чего-то не знал и узнавал новое, он всегда с воодушевлением это принимал, — сказал Спицын.

Он добавил, что Жириновский обладал потрясающей памятью, запоминал с первого раза довольно много информации. По словам Спицына, политик хотел объединить историю России и СССР, привлечь «левый электорат» и выразить его ожидания.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко заявил, что Владимир Жириновский запомнится «неоднозначной и нестандартной фигурой в политической истории России». Спикер добавил, что у Жириновского было своё понимание патриотизма и руководитель партии стал «примером живого политика, а не исключительно политической функцией».

Новейшая история России во многом была связана с деятельностью ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик был ее неотъемлемой частью и всегда работал ради улучшения жизни людей и укрепления страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов, чем можно объяснить тот факт, что смерть Жириновского стала не "внутрипартийным событием", а взволновала многих в стране.

"Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны. И, собственно, во многом эта новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал. И всегда все, что он делал, так или иначе было направлено на улучшение жизни наших людей и на укрепление нашей страны", - отметил Песков.

Жириновскому в аудиоверсии сатирической антиутопии о том, как власть превращает доброго домашнего кота Пушка в тирана, досталась роль кота-банкира. Слова Жириновского завершают роман. Он говорит: «Ну что, коты, пойдем поучаствуем в революции! Пора бить витрины и морды конкурентам».

По словам автора романа, главного редактора радио «КП» Андрея Горбунова, Жириновскому понравился роман.

«Жириновский уже 15 лет не принимал участие ни в каких художественных проектах. В 2007 году он снялся в эпизодической роли в сериале «Репортеры». И все — с головой ушел в политику. А тут бац — и согласился на кота!» — вспоминает Горбунов, добавляя, что Жириновский был уверен в популярности романа у молодежи.

Представители ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в переулок Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

«Мы приняли решение и будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, в котором находится штаб-квартира ЛДПР, и где начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского», — говорится в сообщении.

Инициатива появилась после того, как было принято решение об открытии здесь в ближайшее время музея истории партии.

Нилов также заявил о готовности партии настаивать на том, чтобы одно из высших учебных заведений было названо именем политика, а также на назначении именной стипендии. Он выразил уверенность в том, что многие вузы поддержат такое решение, так как при жизни Жириновский внес большой вклад в развитие мировой науки, пишет агентство новостей «Москва».

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила пресс-служба Госдумы. При жизни политик говорил, что хотел бы покоиться именно на этом кладбище. Отпевание пройдёт 8 апреля в храме Христа Спасителя в 08:00 по московскому времени. Как и хотел Жириновский, церемония прощания состоится в Колонном зале Дома Союзов, она пройдёт с 11:00 до 13:00.

«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

На церемонию прощания с Жириновским приедет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В 2014 году лидер ЛДПР в одном из интервью описал, какими он хотел бы видеть свои похороны и панихиду.

«Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила (первого президента РФ Бориса) Ельцина. Ельцина уберём на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу», — говорил Жириновский.

Политик также хотел, чтобы его поминки прошли во всех ресторанах страны «за счёт наших олигархов, чтобы могли сесть за стол несколько миллионов человек».

«Я бы хотел артиллерийские залпы, подушечки на орденах и слёзные речи», — добавлял он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского в пятницу утром в храме Христа Спасителя, сообщил в среду ТАСС источник в Русской православной церкви.