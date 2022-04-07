В России будут выращивать редкие травы для замены западных лекарств

«Сейчас появился интерес к лекарственным растениям. Это связано с тем, что у нас появились соответствующие технологии. К тому же сейчас определенные товары попали под санкции и для фармацевтической отрасли встал вопрос с закупкой сырья. Планируется, что полученные из растений вещества будут использоваться для в качестве компонентов для лекарственных препаратов», — сказала Киселева.