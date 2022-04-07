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1 час назад

В ХМАО будут выращивать редкие травы для замены западных лекарств

Ura.Ru

В ХМАО планируют выращивать редкие лекарственные травы, которые будут служить для производства отечественных лекарств. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор компании «Реатоника» Евгения Киселева.

В России будут выращивать редкие травы для замены западных лекарств
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас появился интерес к лекарственным растениям. Это связано с тем, что у нас появились соответствующие технологии. К тому же сейчас определенные товары попали под санкции и для фармацевтической отрасли встал вопрос с закупкой сырья. Планируется, что полученные из растений вещества будут использоваться для в качестве компонентов для лекарственных препаратов», — сказала Киселева.

Киселева добавила, что на данный момент идет работа с юридической стороной вопроса, так как большинство растений, которые обладают лекарственными свойствами, являются краснокнижными.

«Кроме этого, нам предстоят большие исследования. Думаю, что реализация займет от года до трех лет», — заключила руководитель предприятия.

Общество,Евгения Киселева,
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