В России будут выращивать редкие травы для замены западных лекарств

В ХМАО планируют выращивать редкие лекарственные травы, которые будут служить для производства отечественных лекарств. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор компании «Реатоника» Евгения Киселева.
«Сейчас появился интерес к лекарственным растениям. Это связано с тем, что у нас появились соответствующие технологии. К тому же сейчас определенные товары попали под санкции и для фармацевтической отрасли встал вопрос с закупкой сырья. Планируется, что полученные из растений вещества будут использоваться для в качестве компонентов для лекарственных препаратов», — сказала Киселева.
Киселева добавила, что на данный момент идет работа с юридической стороной вопроса, так как большинство растений, которые обладают лекарственными свойствами, являются краснокнижными.
«Кроме этого, нам предстоят большие исследования. Думаю, что реализация займет от года до трех лет», — заключила руководитель предприятия.