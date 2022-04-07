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1 час назад

Артемий Лебедев высказался об эмиграции из России

Lenta.ru

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о причинах, которые побуждают россиян эмигрировать. Своим мнением об отъезде из страны некоторых соотечественников он поделился в интервью телеведущей Юлии Меньшовой, выпуск доступен на YouTube.

Артемий Лебедев высказался об эмиграции из России
Фото: ТАССТАСС

«Я вижу, что люди производят самые разные действия. Кто-то, например, уезжает [из России]. Это такая спасительная реакция, но непонятно, зачем. Потому что от того, что ты уехал, ты на события никак не повлияешь, свою жизнь лучше не сделаешь», — заявил блогер.

Лебедев также предположил, что эмиграция может позволить человеку получить одобрение в соцсетях. Однако, как отметил блогер, он в подобной реакции не заинтересован.

Помимо того, дизайнер сообщил, что умеет сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

«Я образец той самой стабильности, постоянства. И независимо от того, какой сейчас на дворе тип кризиса (...), я всегда спокоен, как скала», — поделился Лебедев.

Ранее стало известно об отъезде из России ряда знаменитых личностей. Сообщалось, что страну покинули телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, журналистка Ксения Собчак, актер Леонид Ярмольник, певица Алла Пугачева и другие знаменитости. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова рассказала, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться.

Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Летом 2019 года Лебедев опубликовал видео, в котором сообщил, что якобы покинул Россию. Причиной такого решения он назвал политическую обстановку в стране. Спустя несколько дней блогер заявил, что все сказанное им в ролике об эмиграции — «бессмысленная либеральная *** [болтовня] для школьников». Видео об отъезде он назвал троллингом. Позже блогер также рассказал, что никогда не уедет из России и что он намерен умереть в Москве.

Общество,Леонид Ярмольник,Чулпан Хаматова,Иван Ургант,Артемий Лебедев,Алла Пугачева,Юлия Меньшова,Ксения Собчак,Ольга Бузова,
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