В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
48 минут назад

Барщевский предрек России «колоссальную» коррупцию на фоне санкций

России грозит резкий всплеск уровня коррупции в связи с введением Западом жестких санкций. Об этом предупредил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Он принял участие в Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества.

Барщевский предрек России «колоссальную» коррупцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По оценке Барщевского, коррупция будет расти «колоссально». Как пояснил полпред, чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем уровень коррупции становится пропорционально выше. Причём, усиление контроля и ужесточение наказания не могут гарантировать сокращение такого рода правонарушений, подчеркнул Барщевский.

"Против России развязана экономическая война"

В качестве примера он привел Китай, где по словам полпреда, даже публичные казни на площадях не приводят к снижению уровня коррупции. Реальной мерой, которая может помочь в борьбе с этим злом Барщевский назвал развитие политической конкуренции и гражданского общества.

Общество,Михаил Барщевский,ВШЭ,
66
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители